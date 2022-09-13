Песков прокомментировал слухи о мобилизации в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «речи о мобилизации в России не идет». Так он ответил на вопрос, предусматривается ли такой вариант правительством.

По словам Дмитрия Пескова, в правительстве России «в настоящий момент об этом леи нет». Представитель Кремля не уточнил, обсуждалась ли перспектива мобилизации россиян в будущем, однако сегодня эти разговоры остаются на уровне «журналистики слухов».

При этом слухи о предстоящей мобилизации в России ходят в сети и среди «желтой прессы» не первый месяц. Дмитрий Песков и другие представители российской власти всегда однозначно отвечали на этот вопрос тем, что мобилизация не предусматривается.

Ранее глава комиссии российского Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что необходимость проведения военной мобилизации в России и введения военного положения полностью отсутствует.

Примечательно, что слухи о мобилизации в основном исходят из западной прессы, при этом в российских средствах массовой информации, нет даже упоминаний о подготовке властей к таким мероприятиям.