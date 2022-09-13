Бывший боец UFC Элиас Теодору умер на 35 году жизни

Сообщество MMA скорбит по бывшему бойцу UFC и победителю TUF Nations Элиасу Теодору, который ушёл из жизни после продолжительной борьбы с раком.

Интернет-издание MMA Junkie сообщило, что позавчера, 11 сентября, в возрасте 34 лет умер бывшей боец UFC Элиас Теодору, который начал выступать на профессиональном уровне в 2011 году и после победы в TUF Nations в 2014 году заключил контракт со спортивной организацией Ultimate Fighting Championship.

Журналист канадского спортивного канала TSN Аарон Бронстер заявил, что Теодуру на протяжении длительного времени боролся с гепатоцеллюлярной карциномой 4 стадии и до последнего скрывал от общественности свой диагноз.