Бывший боец UFC Элиас Теодору умер на 35 году жизни

Сообщество MMA скорбит по бывшему бойцу UFC и победителю TUF Nations Элиасу Теодору, который ушёл из жизни после продолжительной борьбы с раком.

Интернет-издание MMA Junkie сообщило, что позавчера, 11 сентября, в возрасте 34 лет умер бывшей боец UFC Элиас Теодору, который начал выступать на профессиональном уровне в 2011 году и после победы в TUF Nations в 2014 году заключил контракт со спортивной организацией Ultimate Fighting Championship.

Журналист канадского спортивного канала TSN Аарон Бронстер заявил, что Теодуру на протяжении длительного времени боролся с гепатоцеллюлярной карциномой 4 стадии и до последнего скрывал от общественности свой диагноз.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 