Бывший боец UFC Элиас Теодору умер на 35 году жизни
Сообщество MMA скорбит по бывшему бойцу UFC и победителю TUF Nations Элиасу Теодору, который ушёл из жизни после продолжительной борьбы с раком.
Интернет-издание MMA Junkie сообщило, что позавчера, 11 сентября, в возрасте 34 лет умер бывшей боец UFC Элиас Теодору, который начал выступать на профессиональном уровне в 2011 году и после победы в TUF Nations в 2014 году заключил контракт со спортивной организацией Ultimate Fighting Championship.
Журналист канадского спортивного канала TSN Аарон Бронстер заявил, что Теодуру на протяжении длительного времени боролся с гепатоцеллюлярной карциномой 4 стадии и до последнего скрывал от общественности свой диагноз.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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