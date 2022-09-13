Арестович: получивших паспорта России украинцев будут судить за госизмену

Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что граждане Украины, получившие российские паспорта, предстанут перед судом.

Днём 13 сентября персональный советник Владимира Зеленского Алексей Арестович публично заявил, что украинцы, добровольно получившие российские паспорта считаются изменниками родине и будут осуждены за государственную измену в результате контрнаступательных действий ВСУ.

Также Арестович утверждает, что граждане Украины, которые получили паспорт РФ по необходимости, например, для получения пенсии, не подлежат ответственности.