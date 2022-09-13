Liberation: режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года

Скончался знаменитый франко-швейцарский Жан-Люк Годар ушёл из жизни на 92-м году. Причина смерти не известна.

Знаменитый франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар ушёл в мир иной сегодня, 13 сентября 2022 года. Кинодеятелю был 91 год. Издание "Liberation" сообщило печальную весть, узнав об этом из уст близких гения кино.

От чего умер режиссёр с мировым именем, выясняется. Родные и друзья главы съёмочного процесса пока никак не комментировали сотояние здоровья своего именитого родственника.

Жан-Люк Годар - один из основоположников "новой волны" французского кинематографа. Его картины известны во всём мире, среди них "На последнем дыхании", "Хвала любви", "Береги правую", "Образ и речь", "Против забвения", "Король рекламы" и многие другие.