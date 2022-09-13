Китай изолирует студентов колледжей из-за политики «нулевого COVID»
Почти 500 студентов ведущего китайского колледжа тележурналистов были отправлены в карантинный центр после того, как в их общежитии было обнаружено несколько случаев заболевания COVID-19.
488 студентов Университета коммуникаций Китая вместе с 19 преподавателями и пятью ассистентами были доставлены автобусом в пятницу вечером.
Изоляция всех, кто, как считается, был в контакте с кем-то, у кого был положительный результат на вирус, стал одним из принципов строгой политики «нулевого COVID».
Карантинные центры включают в себя полевые госпитали, а также переоборудованные стадионы и выставочные центры, которые подвергались критике за переполненность, плохие санитарные условия и испорченные продукты.
По состоянию на прошлую неделю около 65 миллионов жителей Китая находились в изоляции, несмотря на то, что в воскресенье было зарегистрировано всего 1248 новых случаев передачи инфекции внутри страны. Большинство из них были бессимптомными.
Блокировки вызвали протесты в интернете и столкновения с работниками здравоохранения и полицией, нанесли серьезный ущерб экономике, затронув глобальные цепочки поставок электроники и других товаров.
Недельный карантин в крупнейшем городе Китая Шанхае летом спровоцировал отток рабочих-мигрантов и иностранных бизнесменов.
Блокировки сопровождались почти ежедневным тестированием, ограничениями на поездки и приостановкой занятий на всех уровнях.
Опубликовано: Светлана Репина
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