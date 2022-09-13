Володин: время показало правильность решения Путина начать СВО в Украине
Вячеслав Володин утверждает, что с течением времени стала ясна правильность решения Владимира Путина о проведении спецоперации.
Днём вторника спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что время продемонстрировало верный характер директивы Владимира Путина о старте специальной военной операции на территории Украины, хотя многие западные политики изначально выступили с осуждением данного решения российского президента.
Володин напомнил, что армия Украины всё чаще совершает атаки на Запорожскую АЭС, угрожая всему миру ядерным терроризмом, что ещё раз показа необходимость в спецоперации ВС РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
Потерявшемуся Байдену помогли сойти со сцены в библиотеке Бостона
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Дмитрий Медведев предупредил западных «недоумков», что будет, если накачка оружием Киева не прекратится
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву