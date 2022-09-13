Володин: время показало правильность решения Путина начать СВО в Украине

Вячеслав Володин утверждает, что с течением времени стала ясна правильность решения Владимира Путина о проведении спецоперации.

Днём вторника спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что время продемонстрировало верный характер директивы Владимира Путина о старте специальной военной операции на территории Украины, хотя многие западные политики изначально выступили с осуждением данного решения российского президента.

Володин напомнил, что армия Украины всё чаще совершает атаки на Запорожскую АЭС, угрожая всему миру ядерным терроризмом, что ещё раз показа необходимость в спецоперации ВС РФ.