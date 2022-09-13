Эмили Ратаковски подала на развод с Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака

Модель и актриса Эмили Ратаковски подала на развод с Себастьяном Бер-Маккладрдом после четырёх лет брака, всему виной — его измены.

Американская модель и актриса британского происхождения Эмили Ратаковски, после четырёх лет совместной жизни и многочисленных измен со стороны супруга, подала на развод с актёром и продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, от которого в марте 2021 года родила сына Сильвестера Аполло Бер-Макклард.

Новостной интернет-портал Yahoo! сообщил, что согласно судебным протоколам, бракоразводный процесс оспаривается, а это значит, что звёздная пара не может прийти к соглашению касательно условий расторжения брака.

В сети бурно обсуждают информацию о разводе Ратаковски и Бер-Маккларда, самый частый комментарий среди интернет-пользователей: «раз даже ей изменяют, то тогда о какой любви может быть речь».