Песков: в настоящий момент нет речи о мобилизации в России

Лидер кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков утверждает, что введение мобилизации в России не предвидится.

В беседе с российскими журналистами от 13.09.22 Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в Кремле не обсуждают возможность введения всеобщей воинской мобилизации, поскольку Москва и так успешно добивается всех целей, поставленных при объявлении верховным главнокомандующим Путиным.

Примечательно, что накануне за введение мобилизации в России высказался крымский депутат Михаил Шеремет, а сегодня аналогичное мнение выразил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов.