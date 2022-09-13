Песков: в настоящий момент нет речи о мобилизации в России

Лидер кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков утверждает, что введение мобилизации в России не предвидится.

В беседе с российскими журналистами от 13.09.22 Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в Кремле не обсуждают возможность введения всеобщей воинской мобилизации, поскольку Москва и так успешно добивается всех целей, поставленных при объявлении верховным главнокомандующим Путиным.

Примечательно, что накануне за введение мобилизации в России высказался крымский депутат Михаил Шеремет, а сегодня аналогичное мнение выразил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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