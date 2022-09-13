Карпович заменят в спектакле с Прилучным со страстными сценами из-за её отвратительной игры
Павел Прилучный и Мирослава Карпович задействованы в одной постановке Александра Баршака "Косметика врага", где между персонажами присутствуют страстные сцены.
Актрису Мирославу Карпович намерены заменить в театральной постановке "Косметика врага" Александра Баршака. Там артистка играла один из главных персонажей в компании своего бывшего возлюбленного, актера Павла Прилучного.
У звёзд присутствуют совместные страстные сцены.
Режиссер антрепризы подтвердил смену актерского состава.
Баршак рассказал о замене Карпович в его спектакле: "Мира и раньше так работала - с заменами. А вот у главного героя, которого играет Прилучный, "сменщика" не планируется".
Надо сказать, что зрители, успевшие посетить пьесу, не оценили игру Мирославы от слова "совсем".
Один из комментариев звучит так: "Ставлю высший бал только из-за игры Павла Прилучного. Весь спектакль держится на нем. Мирослава Карпович выглядит безлико, эмоций нет, в роль вживаться мы никак не хотим".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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