Патриарх Кирилл призвал народ России помолиться за Путина

Глава РПЦ Патриарх Кирилл утверждает, что в настоящее время особенно важно молиться за Путина как верховного главнокомандующего.

Лидер Русской православной церкви Патриарх Кирилл выступил с обращением ко всем гражданам России, призвав их начать особенно усердно молиться за Владимира Путина. По словам Патриарха, в это непростое для России время Путин нужен стране как верховный главнокомандующий спецоперацией в Украине.

Также Патриарх Кирилл призвал возносить молитвы за всех российских военноначальников с целью оградить их от возможных ошибок на фронте.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 