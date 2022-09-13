Патриарх Кирилл призвал народ России помолиться за Путина

Глава РПЦ Патриарх Кирилл утверждает, что в настоящее время особенно важно молиться за Путина как верховного главнокомандующего.

Лидер Русской православной церкви Патриарх Кирилл выступил с обращением ко всем гражданам России, призвав их начать особенно усердно молиться за Владимира Путина. По словам Патриарха, в это непростое для России время Путин нужен стране как верховный главнокомандующий спецоперацией в Украине.

Также Патриарх Кирилл призвал возносить молитвы за всех российских военноначальников с целью оградить их от возможных ошибок на фронте.