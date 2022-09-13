Ученые утверждают: комнатные растения улучшают психическое и физическое состояние человека
Уход за ними не отнимает много сил и времени, а польза для здоровья просто огромна.
Данных о прямом влиянии комнатных растений на здоровье людей до недавнего времени было не так много.
Но многочисленные исследования подтвердили, что занятия садоводством и выращивание комнатных цветов благотворно воздействуют на психику и физическое состояние организма.
Доказано, что растения прекрасно очищают воздух от разных загрязнений: автомобильных выхлопов (двуокиси азота), углекислого газа, пыли, летучих частиц ароматизаторов, чистящих и моющих средств, побочных продуктов при приготовлении пищи.
Кроме того, при уходе за комнатными и садовыми растениями человек обучается новому, что благотворно сказывается на его нервной системе и умственных способностях.
Опубликовано: Наталья Павлова
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