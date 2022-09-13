Французам не хватает 510 евро в месяц, чтобы жить достойно

Почти шесть из десяти французов говорят, что они ограничили свои второстепенные расходы (одежда, отдых и т. д.) или обращают особое внимание на цену продуктов, которые они покупают.

О «красных сигналах» покупательской способности свидетельствует последний барометр CSA Research для Cofidis*, опубликованный во вторник.

Согласно этому исследованию, французам не хватает в среднем 510 евро в месяц, чтобы жить прилично и не беспокоиться о своем бюджете в конце месяца.

Это на 43 евро больше, чем в прошлом году, и новый рекорд с момента создания барометра в 2014 году.

510 евро - сумма, которую французы потратили бы в основном на еду (53%) и значительно меньше на энергию (29%). То есть статьи расходов, по которым ощущается рост цен за последний год, имеют наибольшую долю (соответственно 82% и 80%).

Результат исследования является доказательством того, что многие домохозяйства изо всех сил пытаются удовлетворить свои основные потребности (еда, отопление), досуг занимает только третье место — после еды и энергии — среди предметов, на которые французы потратили бы излишек виртуального дохода.

Таким образом, по сравнению с барометром 2021 года покупательская способность в значительной степени снизилась в 2022 году, что неудивительно, учитывая контекст высокая инфляции и энергетического кризиса, проблемы номер один для французов (54%).