Европарламент единогласно одобрил срочную процедуру оказания помощи Украине

Европейский парламент одобрил срочную процедуру оказания макрофинансовой помощи Украине.

В ходе пленарной сессии в Страсбурге депутаты Европейского парламента единогласно поддержали использование срочной процедуры для выделения помощи Украине в размере пяти миллиардов долларов.

Прямая трансляция заседания велась на официальном сайте Европарламента. Окончательное голосование пройдет в четверг в приоритетном порядке.