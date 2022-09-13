Европарламент единогласно одобрил срочную процедуру оказания помощи Украине
Европейский парламент одобрил срочную процедуру оказания макрофинансовой помощи Украине.
В ходе пленарной сессии в Страсбурге депутаты Европейского парламента единогласно поддержали использование срочной процедуры для выделения помощи Украине в размере пяти миллиардов долларов.
Прямая трансляция заседания велась на официальном сайте Европарламента. Окончательное голосование пройдет в четверг в приоритетном порядке.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
Гей-парад в Белграде запрещен по причине необходимости защиты традиционных ценностей
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Guardian: Европа прекращает помощь беженцам из Украины из-за роста цены газа
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву