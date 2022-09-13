Европарламент единогласно одобрил срочную процедуру оказания помощи Украине

Европейский парламент одобрил срочную процедуру оказания макрофинансовой помощи Украине.

В ходе пленарной сессии в Страсбурге депутаты Европейского парламента единогласно поддержали использование срочной процедуры для выделения помощи Украине в размере пяти миллиардов долларов.

Прямая трансляция заседания велась на официальном сайте Европарламента. Окончательное голосование пройдет в четверг в приоритетном порядке.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 