Премьер-министр Греции пообещал, что войны с Турцией не будет

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не может себе представить, чтобы напряженность в отношениях с союзником по НАТО Турцией могла когда-либо перерасти в вооруженный конфликт.

На вопрос Associated Press, может ли недавняя эскалация риторики со стороны Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом стать прелюдией к вооруженному конфликту, Мицотакис ответил отрицательно.

Он сказал, что если бы это когда-нибудь произошло, Турция получила бы совершенно разгромный ответ, и она об этом знает.

Мицотакис добавил, что, несмотря на неприемлемые комментарии Эрдогана, он по-прежнему открыт для диалога и встречи с ним.

Он также связал безоговорочную поддержку Украины Грецией с опасениями, что в случае победы России она может послужить примером для других стран.

Ранее Эрдоган обвинил Грецию в оккупации якобы демилитаризованных островов в Эгейском море и пригрозил, что Турция примет меры.

Греция в ответ обратилась с жалобой в ООН, отметив, то такие высказывания недопустимы, поскольку являются фактической угрозой.

Кириакос Мицотакис выступил на пресс-конференции в воскресенье на Международной ярмарке в Салониках с программной речью, в которой изложил цели экономической политики своего правительства.