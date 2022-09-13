Премьер-министр Греции пообещал, что войны с Турцией не будет
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не может себе представить, чтобы напряженность в отношениях с союзником по НАТО Турцией могла когда-либо перерасти в вооруженный конфликт.
На вопрос Associated Press, может ли недавняя эскалация риторики со стороны Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом стать прелюдией к вооруженному конфликту, Мицотакис ответил отрицательно.
Он сказал, что если бы это когда-нибудь произошло, Турция получила бы совершенно разгромный ответ, и она об этом знает.
Мицотакис добавил, что, несмотря на неприемлемые комментарии Эрдогана, он по-прежнему открыт для диалога и встречи с ним.
Он также связал безоговорочную поддержку Украины Грецией с опасениями, что в случае победы России она может послужить примером для других стран.
Ранее Эрдоган обвинил Грецию в оккупации якобы демилитаризованных островов в Эгейском море и пригрозил, что Турция примет меры.
Греция в ответ обратилась с жалобой в ООН, отметив, то такие высказывания недопустимы, поскольку являются фактической угрозой.
Кириакос Мицотакис выступил на пресс-конференции в воскресенье на Международной ярмарке в Салониках с программной речью, в которой изложил цели экономической политики своего правительства.
Опубликовано: Светлана Репина
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