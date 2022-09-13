Мэр Парижа объявила отключение подсветки муниципальных памятников в 22:00

Эта мера, которая вступит в силу 23 сентября, коснется музеев, дворцов и башни Сен-Жак и частично Эйфелевой башни (отключается в 23.45).

Отель de Ville de Paris, башня Сен-Жак, муниципальные музеи и ратуши округа перестанут освещаться в 22:00 с 23 сентября из-за энергетического кризиса, сообщила во вторник мэр столицы Анна Идальго.

Мэр Парижа отказалась от плана экономии ночного уличного освещения из соображений «безопасности», намерена просить власти Франции «сделать то же самое с национальными памятниками», а владельцев частных памятников принять меры «в том же направлении».

Со своей стороны, первый заместитель мэра Парижа, отвечающий за городское планирование, Эммануэль Грегуар приветствует «тепловой ремонт более чем 58 000 единиц социального жилья» в Париже.

«С 2007 года Париж вложил много денег в справедливый экологический переход», — отметил он.