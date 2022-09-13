Запад столкнулся с дилеммой по поводу привлечения Китая к ответственности за нарушение прав человека
Западные страны столкнулись с дилеммой, Совету ООН по правам человека предстоит принять непростое решение в отношении Китая.
Вариантов всего два: противостоять Китаю в связи с нарушениями прав человека в его регионе Синьцзян и рискнуть потерпеть неудачу или упустить самую большую возможность привлечь к ответственности за последние годы.
В отчете Управления ООН по правам человека от 31 августа говорится, что произвольное и дискриминационное задержание Китаем уйгуров и других мусульман может представлять собой преступление против человечности. Китай категорически отрицает любые злоупотребления.
Западные дипломаты заявили, что группа демократий рассматривает ряд вариантов, включая резолюцию по Китаю впервые за 16-летнюю историю Совета — шаг, который может включать следственный механизм.
Для некоторых на карту поставлен моральный авторитет Запада в области прав человека, преобладавший в течение десятилетий после Всеобщей декларации прав человека 1948 года, принятой после миллионов жертв среди гражданского населения во Второй мировой войне.
Китай, при некоторой поддержке со стороны других стран, в последние годы подчеркивал важность экономических прав, вызывая озабоченность по поводу ослабления международных норм, как это впервые было задумано в декларации, и ухода от ответственности за нарушения.
Совет, собрание которого запланировано на 7 октября, не имеет юридически обязывающих полномочий, но его дебаты вызывают повышенное внимание, а его действия могут начать расследование.
Посол Китая при ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил, что развивающийся мир отвергнет все антикитайские инициативы, инициированные западными странами, поэтому они обречены на провал.
Опубликовано: Светлана Репина
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