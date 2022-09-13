Российская разведка задержала россиянина, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

ФСБ заявила во вторник, 13 сентября, что они арестовали гражданина России, подозреваемого в передаче секретных документов Украине.

«ФСБ установила, что гражданин России совершил государственную измену, передав информацию Украине в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении спецслужбы.

Согласно заявлению, житель Московской области, руководивший авиационным заводом, «сфотографировал на мобильный телефон фрагменты чертежей частей истребителя», и отправил их гражданину Украины, сотруднику авиационного завода в Одессе.

Эти факты якобы имели место, «когда он был техническим директором авиационного завода и имел доступ к документам, имеющим гриф «совершенно секретно»», говорится в заявлении.

Начато расследование по факту «государственной измены», заявили в ФСБ, за преступление, за которое в России наказывают большими сроками тюремного заключения. Подозреваемый взят под стражу.

