Российская разведка задержала россиянина, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
ФСБ заявила во вторник, 13 сентября, что они арестовали гражданина России, подозреваемого в передаче секретных документов Украине.
«ФСБ установила, что гражданин России совершил государственную измену, передав информацию Украине в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении спецслужбы.
Согласно заявлению, житель Московской области, руководивший авиационным заводом, «сфотографировал на мобильный телефон фрагменты чертежей частей истребителя», и отправил их гражданину Украины, сотруднику авиационного завода в Одессе.
Эти факты якобы имели место, «когда он был техническим директором авиационного завода и имел доступ к документам, имеющим гриф «совершенно секретно»», говорится в заявлении.
Начато расследование по факту «государственной измены», заявили в ФСБ, за преступление, за которое в России наказывают большими сроками тюремного заключения. Подозреваемый взят под стражу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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