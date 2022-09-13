ЕСПЧ требует от Эрдогана освободить судей, оправдавших участников заговора 2014 года

Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) осудил власти Турции за заключение в тюрьму двух судей, освободивших в 2015 году людей, подозреваемых в принадлежности к группе, которую Анкара считает террористической.

Европейский суд признал нарушение статьи 5.1 (право на свободу и личную неприкосновенность) и обязал Анкару выплатить каждому из судей по 5000 евро в качестве компенсации морального вреда, говорится в пресс-релизе.

Заявители, Мустафа Басер и Метин Озчелик, в то время вели практику в уголовных судах Стамбула. В 2015 году они участвовали в решении об освобождении руководителя пресс-группы Хидайета Караджи, а также около шестидесяти полицейских, арестованных в конце 2014 года за то, что, по версии обвинения, они замышляли заговор против президента Турции.

Все они подозревались в принадлежности к «Фетхуллахистской террористической организации», говорится в сообщении ЕСПЧ. Двое судей, в свою очередь, подозревались в принадлежности к этому движению проповедника Фетхуллаха Гюлена, который считается президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом зачинщиком попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Арестованные в 2015 году двое судей были приговорены в 2017 году к 10 годам лишения свободы за «принадлежность к террористической организации» и «злоупотребление властью», сообщает ЕСПЧ в своем пресс-релизе.

В своем решении, которое касается только их предварительного заключения, ЕСПЧ, в частности, указал на «незаконность» этого задержания и «отсутствие веских оснований (…) подозревать их в совершении преступления».