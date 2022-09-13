Кушанашвили вступился за Клаву Коку, на которую накинулись после её концерта во Владивостоке из-за нецензурной лексики в песнях

Ведущий и журналист Отар Кушанашвили возмутился тем, что на певицу Клаву Коку накинулись после её выступления во Владивостоке. Звезда экрана уверен, что организаторы концерта знали, кого приглашали.

Журналист Отар Кушанашвили выступил в защиту молодой певицы Клавы Коки, которую осыпали обвинениями после её выступления во Владивостоке. Ведущий убеждён, что устроители мероприятия были в курсе того, в каких манере и образе работает исполнительница.

Кушанашвили уверен, что когда организаторы выступления согласовывали программу, они знали о содержании нецензурной лексики в тексте композиций.

Издание "StarHit" передаёт слова представителя СМИ: "Если вы выписываете человеку чек на 2 или 3 миллиона рублей, вы знаете кто к вам едет? Чего вы ждете от существа, выбравшего псевдонимом Клава Кока? Вы утверждали программу. Вы не знали кого зовете? А теперь на бедную девчонку ополчились. Почему я вступаюсь за нее? Потому что это другое поколение".

После выступления Клавы Коки на Дне знаний во Владивостоке, взбешённые родители потребовали проверить артитску по статье оскорбление чувств верующих. В песнях певицы имелась ненормативная лексика, а облачена девушка была в откровенный наряд, выступая напротив церкви.