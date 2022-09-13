Сергей Лавров наконец-то получил визу США для участия в ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров и ряд делегатов 77-й сессии Генассамблеи ООН (ГА ООН) смогли наконец-то получить визы США для участия в саммите.
«Сегодня визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали», — сказали сегодня, 13 сентября, в дипведомстве.
В российском дипведомстве также надеются, что все участники делегации России смогут получить визы, а дальнейшее передвижение их в США будет безопасным. Акцент при этом в МИД сделали на действующие санкции против России и ее граждан.
77-я Генассамблея ООН открывается во вторник 13 сентября и будет работать до 26 сентября. Пик саммита придется на 20 сентября, когда прибудут главы государств. Выступление России пройдет 24 сентября.
Опубликовано: Тарас Медведев
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