Страны Евросоюза могут использовать 225 млрд евро кредитов для урегулирования энергетического кризиса

Страны Европейского союза могут использовать 225 миллиардов евро в виде неиспользованных кредитов из фонда восстановления ЕС для решения энергетических проблем.

В прошлом году Европейский союз запустил беспрецедентную совместную программу займов на сумму 800 млрд евро, чтобы помочь своим 27 членам оправиться от пандемии COVID-19 и сделать их экономику более экологичной.

Но вместо пандемии правительства теперь борются с кризисом стоимости жизни, вызванным ростом цен на энергоносители после того, как Россия прекратила большую часть своих поставок газа в ЕС.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что государства-члены могут запрашивать кредиты для финансирования дополнительных инвестиций и реформ, в том числе тех, планы которых уже приняты.

Он добавил, что эти кредиты могут быть использованы для финансирования реформ в рамках REPowerEU, плана по снижению зависимости от российской нефти.

Домбровскис сказал, что правительства также могут изменить уже утвержденные планы расходов, потому что ситуация на Украине изменила обстоятельства, при которых были составлены первоначальные планы.

Они также могут внести изменения, поскольку суммы, которые должна получить каждая страна, были немного скорректированы после публикации данных о росте валового внутреннего продукта за 2021 год.

Домбровскис уточнил, что любые предлагаемые изменения должны быть целенаправленными и хорошо обоснованными. Они не должны отвлекать от дальнейшего осуществления и общих амбиций плана.