Крупнейший производитель природного газа в Канаде ожидает роста денежных поступлений на 28% в следующем году

Крупнейшая компания по производству газа в Канаде Tourmaline планирует в следующем году повысить свою прибыль на 28%.

Прогноз денежных потоков на 2023 год увеличен до 6,58 млрд долларов с 5,14 млрд долларов в связи с высокими ценами на рынках Северо-Восточной Азии и западной части США.

В то время как цены на природный газ выросли до многолетнего максимума, во многом благодаря энергетическому кризису в Европе, многие канадские производители не получили такой же выгоды из-за неудачного сочетания ограничений трубопровода и рекордно высокого уровня добычи.

Tourmaline заявляет, что средняя добыча в 2023 году останется неизменной на уровне 545 000 баррелей нефтяного эквивалента в день.

Компания добавляет, что это будет включать 2,5 миллиарда кубических футов природного газа в день и 126 000 баррелей нефти, конденсата и сжиженного природного газа.

В третьем квартале Tourmaline ожидает, что добыча составит от 480 000 до 485 000 баррелей в день, что на 1,5% меньше предыдущего прогноза. Компания говорит, что это связано с техническим обслуживанием трубопровода.

Свою роль сыграл обвал цен во второй половине августа, что вынудило Tourmaline закрыть около 100 млн кубических футов в день существующей добычи.

Акции компании, зарегистрированные в Торонто, выросли на 2,56% до 79,78 доллара по состоянию на 12:13 по восточному времени в понедельник, увеличившись более чем на 90% в этом году.