Жигалова призвала россиян оставить Пугачёву в покое

После того как певица Алла Пугачёва вернулась в Россию, на неё обрушилась новая волна критики со стороны недоброжелателей. Большинство соотечественников артистки на её стороне, среди них и журналистка Алёна Жигалова.

О возвращении именитой артистки Аллы Пугачёвой в родное государство стало известно в августе текущего года. Многие стали критиковать 73-летнюю певицу за её отъезд за рубеж.

Стоит отметить, что большая часть россиян поддержала Аллу Борисовну, которая не делала ничего плохого для своей страны. Ведущая Ютуб-шоу "Алёна, блин!" Жигалова также попыталась защитить знаменитость.

Блогер заявила в эфире своей передачи: "Ну оставьте вы уже в покое Аллу Пугачеву, певицу целой эпохи. Я спокойно и ровно отношусь к Алле Пугачевой, и не считаю себя ее хейтером или бешеным фанатом.

Но в конце концов - это недопустимо. Женщина в преклонном возрасте вернулась в Россию, чтобы отвести детей в школу, пока сбежавший муж оставил ее одну. Вы ее еще тут добиваете".

Звезда интернета убеждена, что вклад Примадонны в российский шоу-бизнес таков, что она уже не обязана отчитываться и отвечать на глупые вопросы и хамство.