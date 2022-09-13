Никита Пресняков признался в своём пристрастии к алкоголю
Внук певицы Аллы Пугачёвой Никита Пресняков не скрывает, что любит проводить время с друзьями в нетрезвом состоянии.
Внук Аллы Борисовны, музыкант Никита Пресняков не скрывает того факта, что употребляет алкогольные напитки в свободное время. Частенько Пресняков младший распивает горячительные напитки в компании друзей, с удовольствием проводя так время, пребывая в нетрезвом состоянии.
Певец заявил в эфире передачи на федеральном канале: "Ну кто не прибухивает? Недавно мы в караоке с Димой (певец Дмитрий Колдун) хорошо посидели. Опять же без фанатизма".
Молодой человек осознаёт, что алкоголь может привести к развитию тяжелых недугов, способных отнять жизнь, но он не опасается таких последствий.
Не так давно близкий родственник Пугачевой заявил, что готов уехать в Штаты, где тот обучался в Нью-Йоркской киноакадемии. Музыкант заметил, что фактически все композиции в репертуаре его рок-группы "Multiverse" написаны на английском.
Если для успешной карьеры нужно будет отправиться на гастроли в США, то препятствий этому артист не видит.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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