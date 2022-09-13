Мехико борется с наплывом удаленных работников из США

Волна иностранных посетителей, преимущественно из Соединенных Штатов, хлынула в кафе, парки и AIRBNB Мехико, поскольку они работают, не связанные с ежедневными поездками на работу из-за пандемии COVID-19.

Жители элитных районов, таких как Кондеса и Рома, жалуются, что давние жители вытесняются, поскольку домовладельцы все чаще предпочитают сдавать свои дома через платформы краткосрочной аренды, такие как AirBnb, где они могут зарабатывать 25 000 мексиканских песо (1261 доллар) в месяц, сказал Рафаэль Гварнерос, президент ассоциации соседей Кондеса.

Разрыв между американскими и мексиканскими зарплатами означает, что даже состоятельные жители Мехико могут оказаться в невыгодном положении в городе, в котором уже наблюдается значительное неравенство в уровне благосостояния.

По данным агентства статистики Мексики, в 2020 году 10% самых богатых домохозяйств Мехико зарабатывали более чем в 13 раз больше, чем 10% самых бедных домохозяйств.