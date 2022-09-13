Минкульт Литвы: Русский драматический театр переименуют в Вильнюсский
Пресс-служба Министерства культуры Литвы анонсировала переименование Русского драматического тетатра.
Днём вторника Министерство культуры Литвы опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что глава ведомства Симонас Кайрис подписал указ, согласно которому Русский драматический театр, расположенный на территории Вильнюса, будет переименован в Вильнюсский старый театр.
Примечательно, что при этом глава литовского Минкульта принял решение сохранить работу группы, играющую представление в Вильнюсском театре на русском языке.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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