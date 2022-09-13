Шойгу пообещал Армении принять меры в ее конфликте с Азербайджаном

Армения сообщила, что подверглась нападению со стороны азербайджанских сил, пытающихся проникнуть на ее территорию, сообщает "Интерфакс".

Вдоль общей границы двух стран произошли столкновения, в которых есть жертвы с обеих сторон. Совет безопасности Армении официально обратился к России, Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету безопасности ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

"Азербайджан применяет артиллерию, минометы и беспилотники, наносит удары по военной и гражданской инфраструктуре", - сообщил министр обороны Армении Сурен Папикян.

Премьер-министр страны Никол Пашинян поговорил по телефону с мировыми лидерами и потребовал от них "надлежащего ответа". В его ведомстве сообщили, что премьер общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом России Владимиром Путиным и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Агентство "Интерфакс" сообщает , что Совет безопасности Армении принял первые решения в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

"На заседании Совета безопасности Армении под председательством премьер-министра Никола Пашиняна было принято решение официально обратиться к России с целью воспользоваться положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией, а также что касается ОДКБ и Совбеза ООН", - сообщила пресс-служба правительства Армении.

Кроме того, по сообщению Интерфакса, министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу во время телефонного разговора во вторник договорились предпринять шаги по стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"В ходе беседы Папикян представил ситуацию, созданную широкомасштабной агрессией Азербайджана на суверенной территории Армении. Министры обороны Армении и России достигли договоренности о принятии необходимых мер для стабилизации ситуации", - сообщили в пресс-службе министерства

Напряженность в отношениях между Азербайджаном и Арменией вспыхнула в одночасье в связи с недавней эскалацией многолетних боевых действий между двумя странами Южного Кавказа за контроль над спорным регионом.