Кулеба: Киев разочарован отказом Германии поставить Украине Leopard и Marder
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил о разочаровании Киева нежеланием Берлина поставлять тяжёлые вооружения для ВСУ.
Днём вторника глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление немецкого канцлера Олафа Шольца, который публично заявил, что Германия отказывается поставлять Киеву тяжёлые вооружения без аналогичных действий со стороны союзников ФРГ.
По мнению Кулебы, в Берлине не привели ни одного разумного довода в пользу того, почему Германия не желает поставлять Украине танки Leopard и БМП Marder.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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