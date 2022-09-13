Боррель и Кулеба договорились о создании военной миссии ЕС для Украины
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель и лидер украинского МИДа Дмитрий Кулеба провели переговоры о создании военной миссии Евросоюза для Киева.
13 сентября лидер отдела европейской дипломатии при ЕС Жозеп Боррель провёл беседу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, обсудив с ним пакет военной помощи, в рамках которого Брюссель уже тратит порядка 2,6 миллиардов евро на всестороннюю поддержку Киева.
Также Боррель и Кулеба договорились о создании военно-тренировочной миссии Европейского союза для Украины, в рамках которой европейские военные будут обучать тактике и методам ведения боя своих украинских коллег.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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