Боррель и Кулеба договорились о создании военной миссии ЕС для Украины

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель и лидер украинского МИДа Дмитрий Кулеба провели переговоры о создании военной миссии Евросоюза для Киева.

13 сентября лидер отдела европейской дипломатии при ЕС Жозеп Боррель провёл беседу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, обсудив с ним пакет военной помощи, в рамках которого Брюссель уже тратит порядка 2,6 миллиардов евро на всестороннюю поддержку Киева.

Также Боррель и Кулеба договорились о создании военно-тренировочной миссии Европейского союза для Украины, в рамках которой европейские военные будут обучать тактике и методам ведения боя своих украинских коллег.