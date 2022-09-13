Роналду отказался от невероятного контракта в 2,32 млн евро в неделю
Недавно португалец отклонил фараонское предложение саудовского клуба «Аль-Хилал», отказавшись от контракта века.
Согласно сведениям The Athletic, Криштиану Роналду, потерпевший неудачу в «Манчестер Юнайтед» и стремящийся покинуть «Красных дьяволов» этим летом, чтобы участвовать в Лиге чемпионов, отказался от золотого моста.
Пятикратный «Золотой мяч» с контрактом до 2023 года с манкунианцами остался равнодушным к предложению Аль-Хилала.
Саудовский клуб, чемпион 2022 года, предложил «скромную» сумму в 2,32 миллиона евро в неделю или 242 миллиона евро в течение двух лет.
«Мы были бы рады видеть, как такая звезда, как Криштиану Роналду, развивается в нашем чемпионате, — рассказал The Athletic Ясир Аль-Мишаль, президент Федерации футбола Саудовской Аравии, — Это привлечет внимание к нашему турниру».
Столкнувшись с перспективой следующего чемпионата мира (20 ноября — 18 декабря), Роналду (118 игр, 117 голов) отказался от предложения, желая, как можно лучше подготовиться к тому, что в действительности выглядит как его последний мундиаль.
Но в январе 2023 года, в дату следующего зимнего трансферного окна, саудиты могут вернуться к вопросу.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
Гей-парад в Белграде запрещен по причине необходимости защиты традиционных ценностей
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Guardian: Европа прекращает помощь беженцам из Украины из-за роста цены газа
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву