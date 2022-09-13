BFMTV: в Париже отключат ночную подсветку Эйфелевой башни и ряда зданий
Мэр Парижа Анн Идальго анонсировала отключение ночной подсветки множества административных зданий в городе.
Мэр французской столицы Анн Идальго появилась в эфире местного телеканала BFMTV, где публично сообщила, что с 23 сентября ряд административных объектов Парижа больше не будут освещаться в ночное время суток для экономии электроэнергии в рамках программы по борьбе с энергокризисом.
По словам Идальго, в первую очередь новые ограничения коснутся Парижской ратуши, башни Сен-Жак, зданий мэрии округов Парижа, всех музеев в городе. Политик уверяет, что уже в 10 часов вечера подсветка там будет отключаться. Также Анн Идальго заявила, что освещение Эйфелевой башни будет отключаться в 23:45 вместе с окончанием посещения объекта туристами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
Гей-парад в Белграде запрещен по причине необходимости защиты традиционных ценностей
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Guardian: Европа прекращает помощь беженцам из Украины из-за роста цены газа
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву