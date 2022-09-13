Правительство Нидерландов возьмет на себя долги людей, которые не смогут оплачивать счета за электроэнергию

Правительство Нидерландов завершает разработку плана помощи людям, которые больше не могут оплачивать счета за электроэнергию из-за роста цен, сообщает голландский NOS. Будет создана система списания долгов.

Согласно информации портала NOS, повышение цен на энергоносители может вызвать большие финансовые трудности более чем у миллиона домохозяйств по всей территории Нидерландов. Около 600 тысяч из них никогда раньше не сталкивались с финансовыми проблемами. Правительство премьер-министра Марека Рютте работает над планом помощи.

Это относится к людям, которые должны заключить новый договор на поставку энергии в этом году или заключили договор с плавающими, более высокими тарифами.

"После того, как энергетическая компания несколько раз отправит напоминание об оплате, клиент может быть привлечен к ответственности за списание долга правительством", — сообщает NOS, добавляя, что информацию подтвердили в кабинете министров Нидерландов.

Принятие на себя долгов людей, у которых нет возможности оплатить счета за электроэнергию, призвано предотвратить банкротство. По предварительной договоренности подать заявку на участие в программе можно будет, если энергокомпания несколько раз пришлет человеку напоминание об оплате.

Правительство Нидерландов создаст специальный фонд, который позволит реализовать программу. Деньги на эти цели также должны поступить от энергетических компаний, но точный процент еще является предметом переговоров.

Пакет поддержки должен быть представлен в пятницу, 16 сентября.