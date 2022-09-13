Представитель российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков утверждает, что Вашингтон не намерен сворачивать военно-биологическую программу у границ России.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждает, что американский Пентагон не прекращает программу военно-биологических разработок на территории Украины и других странах, погранично сопряжённых с российским государством.

По мнению Рябкова, правительство Соединённых Штатов осознанно выбрало вредоносную для России линию поведения, проводя опасные биологические разработки военного характера за пределами американского государства, сосредоточив их прямо у российских границ.