Рябков: США не прекратят разработку биологического оружия у границ России
Представитель российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков утверждает, что Вашингтон не намерен сворачивать военно-биологическую программу у границ России.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждает, что американский Пентагон не прекращает программу военно-биологических разработок на территории Украины и других странах, погранично сопряжённых с российским государством.
По мнению Рябкова, правительство Соединённых Штатов осознанно выбрало вредоносную для России линию поведения, проводя опасные биологические разработки военного характера за пределами американского государства, сосредоточив их прямо у российских границ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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