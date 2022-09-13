Совет ОДКБ озабочен новым конфликтом Азербайджана и Армении

Пресс-служба постоянного совета ОДКБ выразила крайнюю степень озабоченности новым армянско-азербайджанским конфликтом, начавшимся минувшей ночью.

Вечером 13 сентября пресс-секретарь совета Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов сообщил, что члены ОДКБ крайне озабочены началом нового вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном, сосредоточенном на общей границе обоих государств.

Зайнетдинов утверждает, что Армения запросила прямую помощь у ОДКБ в связи со сложившейся ситуацией, однако лидеры организации пока рекомендуют Еревану и Баку вернуться к мирным переговорам.