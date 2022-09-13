Премьер-министр Индии Моди приветствует гепардов из Намибии в свой 72-й день рождения

Восемь гепардов из Намибии, которые ожидаются в Индии в рамках инициативы по реинтродукции этого вида, будут лично встречены премьер-министром Нарендрой Моди в субботу, когда ему исполнится 72 года.

Пять самцов и три самки из Намибии сначала будут содержаться на карантине в вольере в национальном парке Куно-Палпур в центральном штате Мадхья-Прадеш.

«Гепарды будут перевозиться в контейнерах, а премьер-министр сам выпустит животных в карантинный вольер», — сообщил сегодня представитель министерства окружающей среды.

Затем кошачьих переведут в более просторное место, и, как только они адаптируются к окружающей среде, самцов гепардов выпустят в лесные массивы, а позже к ним присоединятся самки. По словам министра окружающей среды Бхупендера Ядава в Twitter, эта инициатива является «первой в своем роде в мире».

Присутствие Нарендры Моди «придаст энтузиазма и энергии всем нам», добавил он.

По сообщениям местных СМИ, гепарды покинут Виндхук, столицу Намибии, в пятницу на специально зафрахтованном грузовом самолете Boeing 747 и прибудут на следующее утро в город Джайпур, штат Раджастхан (запад), после 10-часового пути. Из Джайпура они совершат 42-минутный перелет на вертолете в парк Куно, где специально оборудована временная вертолетная площадка, сообщает Indian Express daily.

«Цель этого перемещения состоит не только в том, чтобы иметь возможность вновь завезти гепарда в Индию (...), но и создать метапопуляцию гепарда, которая будет способствовать глобальному сохранению этого животного», — сказал Бхупендер Ядав. Парк Куно был выбран для размещения этих гепардов из-за обилия добычи и пастбищ.

Когда-то Индия была домом для азиатских гепардов. В 1952 году там было объявлено о вымирании этого вида. Говорят, что Махараджа Раманудж Пратап Сингх Део убил последних трех особей, зарегистрированных в Индии в конце 1940-х годов.