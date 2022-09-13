Русский драматический театр в Вильнюсе будет переименован

Указом министра культуры Литвы название Вильнюсского драматического театра будет изменено.

Пресс-служба министерства культуры Литвы сообщила о том, Вильнюсский русский драматический театр будет переименован.

"Указом министра культуры Симонаса Кайриса название Русского драматического театра Литвы будет изменено на Вильнюсский старый театр", - написано в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что русскоязычная труппа театра будет сохранена.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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