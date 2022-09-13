Арминия ожидает действенные меры от ОДКБ из-за конфликта с Азербайджаном

Постоянный представитель Еревана при ОДКБ Виктор Биягов утверждает, что Армения просит организацию о действенных мерах в связи с ситуацией на азербайджанской границе.

13 сентября пресс-служба Министерства иностранных дел Армении сообщила, что постпред Еревана при Организации договора о коллективной безопасности Виктор Биягов пообщался с членами ОДКБ, призвав их к принятию действенных мер в отношении Азербайджана, который ведёт боевые действия с армянскими войсками на границе.

В своём заявлении Биягов назвал Азербайджан агрессором, выразив уверенность в том, что полномочия и силы ОДКБ позволяет организации разрешить ситуацию оперативно.