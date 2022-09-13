Арминия ожидает действенные меры от ОДКБ из-за конфликта с Азербайджаном
Постоянный представитель Еревана при ОДКБ Виктор Биягов утверждает, что Армения просит организацию о действенных мерах в связи с ситуацией на азербайджанской границе.
13 сентября пресс-служба Министерства иностранных дел Армении сообщила, что постпред Еревана при Организации договора о коллективной безопасности Виктор Биягов пообщался с членами ОДКБ, призвав их к принятию действенных мер в отношении Азербайджана, который ведёт боевые действия с армянскими войсками на границе.
В своём заявлении Биягов назвал Азербайджан агрессором, выразив уверенность в том, что полномочия и силы ОДКБ позволяет организации разрешить ситуацию оперативно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
Армения просит ООН срочно созвать заседание Совбеза из-за ситуации с Азербайджаном
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Гей-парад в Белграде запрещен по причине необходимости защиты традиционных ценностей
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву