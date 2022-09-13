Верховный суд Таиланда требует восстановить залив Майя, поврежденный во время съемок фильма «Пляж»

Верховный суд Таиланда во вторник, 13 сентября, постановил реабилитировать пляж Майя Бэй, увековеченный в фильме «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

Тем самым Верховный суд положил конец юридической саге, которая длилась более 20 лет.

Власти провинции Краби на юге Таиланда, где снимались эпизоды художественного фильма, потребовали 100 миллионов батов (около 3 миллионов евро) за модификации охраняемого природного объекта.

В их жалобе, поданной в 1999 году, тайские правительственные учреждения и компания 20th Century Fox, в частности, обвинялись в том, что они уничтожили существующую флору, посадив несколько кокосовых пальм, которые должны были сделать это место более «тропическим» для камер.

Американская продюсерская компания со своей стороны заверила, что оставила пляж в первозданном виде и даже очистила его от нескольких тонн мусора. После долгой судебной серии, проведенной активистами-экологами, Верховный суд Таиланда оставил в силе решение, вынесенное гражданским судом, возложив на национальный орган, отвечающий за леса, ответственность за реабилитацию участка.

У него есть 30 дней, чтобы разработать план восстановления. Фильм Дэнни Бойла 2000 года, экранизация романа Алекса Гарленда, вызвал взрывной рост числа туристов в заливе Майя, на острове Пхи-Пхи-Лей недалеко от Пхукета. На узкий 250-метровый пляж выходило до 6000 человек в день.

Эта дурная слава привела к экологической катастрофе из-за сильной эрозии и поврежденных кораллов, что привело к закрытию этого места для посетителей в 2018 году. Оно вновь открылось в январе 2022 года с ограниченным допуском туристов.