Соседов рассказал о происхождении нецензурного послания Пугачёвой на Останкино
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою версию происхождения послания певице Алле Пугачёвой на телецентре "Останкино", которое содержит ненормативную лексику.
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что думает о происхождении матерного сообщения Алле Пугачевой на стене телевизионного центра "Останкино". Критик считает, что надпись сделали с помощью компьютера.
Соседов заявил, что данная проекция, появившаяся после возвращения Примадонны в РФ, фейк.
Журналист сообщил в интервью изданию "PROZVEZD": "На телецентре не может быть никаких матерных надписей, поскольку это рекламные экраны. Понятно, что это на компьютере сварганено. Какие-то идиоты развлекаются, а кто-то ведется на это".
Создатель скандальной проекции интересовался у Аллы Борисовны, где та потеряла супруга Максима Галкина. Комик так и не вернулся на родину после своего поспешного отъезда за рубеж с запуском спецоперации ВС РФ в Украине.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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