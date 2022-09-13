«Гуаньча»: после слов Путина в Китае призвали ускорить отказ от доллара

Авторитетная китайская газета «Гуаньча» сообщает, что после слов президента России Владимира Путина о «неизбежной дедолларизации», китайцы призвали ускорить отказ от американской валюты.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по экологическим вопросам, где обсудил трехлетний бюджет российского государства. Первоочередная задача — поддержка макроэкономической стабильности и устойчивое развитие. Российский лидер упомянул, что в России идет отказ от иностранных валют, а «дедолларизация неизбежна».

На слова Путана практически сразу отреагировали в Китае, так как Россия — один из основных экономических партнеров страны. Там отметили, что без поддержки доллара и евро, в России удалось предотвратить рецессию, стабилизировать инфляцию и удержать экономику.

В Китае считают, что осуществлять расчеты за товарооборот в российских рублях и юанях, как минимум, удобно. Как Максим — если Россия откажется от доллара полностью, то другого выхода просто и не останется. Для Китая это выгодно, так как фактически юань заполонит половину Европы и, в перспективе 10-20 лет может стать основной расчетной валютой.

Более того, большая часть китайской верхушки считают Путина недостаточно радикальным, так как давно призывают избавиться от доллара при взаимных расчетах. Так или иначе, китайский бизнес также требует ускорить отказ от американской валюты не только при расчетах с Россией, но и другими странами.