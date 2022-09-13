Мужчина, который за свою жизнь съел 32000 биг-маков, сделал невесте предложение в ресторане «McDonald’s»

Жизнь Дона Горске навсегда изменилась 17 мая 1972 года. Именно тогда житель Фонд-дю-Лака (Висконсин, США) впервые попал в ресторан «McDonald’s».

Дон заказал и съел три биг-мака, и бургеры настолько пришлись ему по душе, что в тот же день он дважды вернулся, чтобы ещё поесть биг-маков.

Мужчина, который за свою жизнь съел 32000 биг-маков, аккуратно хранит чеки и коробочки от любимой закуски.

Одержимость Дона, поедающего любимую закуску каждый день, заключается ещё и в том, что на свой день рождения и на Рождество он также лакомится биг-маками. Когда наступает день рождения, в бургер втыкается свечка.

Даже предложение руки и сердца, сделанное Доном любимой девушке, состоялось не где-нибудь, а в ресторане «McDonald’s». Дон, кстати, безмерно благодарен супруге за то, как терпелива она с ним все эти годы.

Герой этой истории не может пожаловаться на плохое здоровье и объясняет это тем, что, употребляя биг-маки, он не забывает о ведении активного образа жизни. В кругах «McDonald’s» Дон, конечно, довольно известная фигура.

Один из ресторанов не только украсил помещение портретом такого преданного фаната биг-маков, но и провёл торжественное мероприятие, чтобы отметить 50-летие с того дня, как Дон начал лакомиться бургерами.