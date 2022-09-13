Российские школьники будут обсуждать СВО на уроках «Разговоры о важном»

В Минпросвещении РФ сообщили о включении темы спецоперации в учебную программу по дисциплине «Разговоры о важном».

Во вторник, 13 сентября 2022, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в своём официальном пресс-релизе заявил, что все ученики средней школы будут обсуждать специальную военную операцию России на Украине в рамках урока «Разговоры о важном».

Кравцов отметил, что Министерство просвещения РФ приняло решение дополнить программу учебной дисциплины «Разговоры о важном» темой СВО, что позволит подрастающему поколению понять, что мирные жители ЛНР и ДНР являются русскими людьми.