Российские школьники будут обсуждать СВО на уроках «Разговоры о важном»
В Минпросвещении РФ сообщили о включении темы спецоперации в учебную программу по дисциплине «Разговоры о важном».
Во вторник, 13 сентября 2022, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в своём официальном пресс-релизе заявил, что все ученики средней школы будут обсуждать специальную военную операцию России на Украине в рамках урока «Разговоры о важном».
Кравцов отметил, что Министерство просвещения РФ приняло решение дополнить программу учебной дисциплины «Разговоры о важном» темой СВО, что позволит подрастающему поколению понять, что мирные жители ЛНР и ДНР являются русскими людьми.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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