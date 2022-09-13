Талибы отвергают обвинения ООН и утверждают, что нанимают тысячи женщин

Талибы во вторник отвергли обвинения ООН в том, что права женщин в Афганистане «ухудшились» после их возвращения к власти, и добились того, что «тысячи» афганских женщин работали на общественных должностях.

Они объяснили, что сотрудникам нескольких министерств и государственных служб не разрешалось заходить в свои офисы, чтобы не противоречить талибской интерпретации исламских правил разделения полов, но что им «по-прежнему платят за то, что они остаются и работают из дома».

Доклад ООН «предвзят и далек от реальности», заявил в пресс-релизе официальный представитель режима Забиулла Муджахид.

«Тысячи женщин работают в сфере образования, высшего образования, здравоохранения (...)», - заверил он: «Жизни женщин в Афганистане больше ничего не угрожает, и никто их не позорит».

Руководитель аппарата министра труда и социальных дел Шарафуддин Шараф заявил AFP во вторник, что «ни одна женщина» из государственных служащих не была уволена с тех пор, как талибы восстановили власть.

Тем не менее, пояснил он, сотрудниц ряда министерств и государственных служб, где еще не введены меры гендерной сегрегации, не пускают в свои офисы.

«Женщины и мужчины, работающие вместе в офисе, в нашей исламской системе невозможны», — оправдывался он. Там, где «они не нужны, их коллеги-мужчины несут ответственность за обеспечение их работы», добавил Шарафуддин Шараф.

«Однако в большинстве министерств, где они нужны, работают женщины», — настаивал он, однако не смог назвать общее количество женщин-госслужащих.