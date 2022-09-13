Мужчина с витилиго бросил вызов обидчикам и стал моделью и мотивационным оратором
Когда Джеймсу МакЛеоду было всего 18 месяцев, мама заметила на лице сынишки белое пятно.
Пятнышко росло, и врачи установили, что житель Пикскилла (Нью-Йорк, США) оказался подвержен редкому состоянию, которое называется витилиго. Из-за него на коже образуются белые пятна, вызванные недостатком пигмента меланина.
Джеймс вспоминает, что в детстве претерпел немало страданий. Обидчики дразнили его зеброй, скунсом и коровой. Более дружелюбно настроенные люди также невольно огорчали мальчика, спрашивая его, не стал ли он жертвой пожара и не плеснули ли ему отбеливатель в лицо.
Но однажды Джеймс понял, что так больше жить нельзя. Он встал перед зеркалом и заставил себя посмотреть на отражение, чтобы понять, что человек в зеркале — это вовсе не монстр.
Джеймс научился любить себя и не только чувствовать уверенность в себе, но и излучать её на окружающих. Теперь 40-летний мужчина готов бросить вызов любому троллю и злопыхателю.
Джеймс стал мотивационным оратором, учащим людей тому, что каждый человек прекрасен. Мужчина написал две детские книги, которые также пропагандируют уверенность в себе, принятие самого себя и позитивное отношение к жизни.
Также мужчина может похвастаться успехами на модельном поприще. Его фотографии появились в нескольких модных журналах.
Опубликовано: Антон Райт
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