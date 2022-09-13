Кушанашвили рассказал, зачем разбил лицо Соловьёву

Совсем недавно ведущий Владимир Соловьёв вышел в эфир с синяком и ссадинами на лице. Отар Кушанашвили утверждает, что это его рук дело.

Скандально известный ведущий Отар Кушанашвили в своем Ютуб-шоу "Каково?" признался, что появление синяков и ссадин на лице коллеги Владимира Соловьева - его вина.

Несколько дней назад Соловьёв появился в прямом эфире с разбитым носом и ссадинами на лице. Все подумали, что ему "отомстила" Алла Пугачева, с которой тот постоянно конфликтует.

Кушанашвили утверждает, что в действительности это след от его кулаков. Сейчас он не считает это смешным.

Обозреватель высказал мнение по поводу: "Вы спрашиваете, зачем я подрался с Соловьевым. Мы поспорили, кто сильнее - "Спартак" или "ЦСКА". Не из-за Пугачевой. Вы что, всерьез думаете, что кулаки - это решение проблемы? Я не вижу ничего смешного, что он пришел с разукрашенным лицом в эфир. Ничего, кроме сочувствия я проявить не могу".