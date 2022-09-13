Рособрнадзор: в ЕГЭ по истории РФ будут вопросы про спецоперацию в Украине

Пресс-служба Роспотребнадзора анонсировала добавление вопросов о специальной военной операции в ЕГЭ по истории.

Вечером 13 сентября Роспотребнадзор опубликовал новый пресс-релиз, в котором сообщил, что в скором времени в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории для выпускников российских школ будет добавлен соответствующий блок вопросов, который будет посвящён специальной военной операции армии РФ на территории Украины.

По данным Роспотребнадзора, соответствующие изменения в структуре ЕГЭ по истории произойдут после того, как изучение спецоперации будет полномасштабно интегрировано в российский учебный процесс.