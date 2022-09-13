Bloomberg: Европейские пивоварни могут закрыться из-за нехватки газа

Авторитетное издание Bloomberg сообщает, что два мировых производителя пива — Delirium Tremens и Carlsberg — допустили приостановку производства в некоторых европейских странах из-за нехватки «голубого топлива».

Delirium Tremens официально разослала сообщения руководству некоторых европейских пивоварен, где отмечается, что компания «впервые за столетие столкнулась с нехваткой сжиженного углекислого газа для производства». Аналогичная ситуация у концерна Carlsberg — он допускает закрытие пивоварен в Польше.

Точно известно, что пивоварня Huyghe в бельгийской коммуне Мелле, которая выпускает пиво под маркой Delirium Tremens, еще несколько недель назад подняла вопрос о приостановке производства «из-за 13-кратного роста стоимости на сжиженный углекислый газ, который используется для приготовления пива». Владелец пивоварни Ален Де Лаэт отметил, что скорее всего она закроется впервые с 1906 года.

Норвежский поставщик сжиженного углекислого газа Huyghe Nippon Gases только на прошлой недели поднял стоимость с 250 евро до 3350 евро за тонну. Таким образом, производство пиво в некоторых регионах Европы стало просто нерентабельным.

Датский концерн Carlsberg не отрицает проблемы на производстве в Польше, однако пока обещает не торопиться с закрытием пивоварен. Глава Бельгийской ассоциации пивоваров Кришан Модгал отметил, что всего «пару месяцев назад отрасль работала как швейцарские часы, но новая ситуация на рынке, повлияла на всю цепочку создания продукта».