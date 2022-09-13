Bloomberg: Европейские пивоварни могут закрыться из-за нехватки газа
Авторитетное издание Bloomberg сообщает, что два мировых производителя пива — Delirium Tremens и Carlsberg — допустили приостановку производства в некоторых европейских странах из-за нехватки «голубого топлива».
Delirium Tremens официально разослала сообщения руководству некоторых европейских пивоварен, где отмечается, что компания «впервые за столетие столкнулась с нехваткой сжиженного углекислого газа для производства». Аналогичная ситуация у концерна Carlsberg — он допускает закрытие пивоварен в Польше.
Точно известно, что пивоварня Huyghe в бельгийской коммуне Мелле, которая выпускает пиво под маркой Delirium Tremens, еще несколько недель назад подняла вопрос о приостановке производства «из-за 13-кратного роста стоимости на сжиженный углекислый газ, который используется для приготовления пива». Владелец пивоварни Ален Де Лаэт отметил, что скорее всего она закроется впервые с 1906 года.
Норвежский поставщик сжиженного углекислого газа Huyghe Nippon Gases только на прошлой недели поднял стоимость с 250 евро до 3350 евро за тонну. Таким образом, производство пиво в некоторых регионах Европы стало просто нерентабельным.
Датский концерн Carlsberg не отрицает проблемы на производстве в Польше, однако пока обещает не торопиться с закрытием пивоварен. Глава Бельгийской ассоциации пивоваров Кришан Модгал отметил, что всего «пару месяцев назад отрасль работала как швейцарские часы, но новая ситуация на рынке, повлияла на всю цепочку создания продукта».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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