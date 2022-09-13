Проект Киева по гарантиям безопасности объявляет обязательное вступление в тероборону
Киевский вариант проекта по гарантиям безопасности для Украины постановляет, что все совершеннолетние граждане должны вступить в территориальную оборону страны.
Опубликованный офисом Зеленского вариант проекта гарантий безопасности для Украины подразумевает, что все граждане страны, достигшие совершеннолетия, обязаны стать участниками территориальной обороны для повышения уровня сохранности национальных интересов государства.
Также Киевский проект по гарантиям безопасности для Украине предлагает странам Запада не снимать санкции с России до тех пор, пока Москва не компенсирует Киеву весь ущерб, нанесённый в ходе спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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