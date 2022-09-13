WarGonzo: в Украине замечены наемники с Ближнего Востока
Военный Telegram-канал WarGonzo сообщает, что в районе украинского города Волчанск, расположенного в Чугуевском районе Харьковской области, заметили наемников с Ближнего Востока.
Отмечается, что жители украинского города кроме бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» европейской внешности, несколько часов наблюдали за передвижением отряда наемников, которые «говорили на арабском и турецком языках».
WarGonzo со ссылкой на другие источники и радиоперехваты уточняет, что вероятнее всего Киев отправил наемников с Ближнего Востока в Харьковскую область впервые с февраля 2022 года. Скорее всего это наемники известной турецкой ЧВК SADAT. Подчеркивается, что конкретных подтверждений информации пока нет.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган рассказывал про ЧВК SADAT. Это компания создана в 2012 году и занимается деятельностью в военной сфере. Она работает «в экс-колониальных государствах». Об этом турецкий лидер заявил в конце весны 2022 года, однако опроверг связи турецкой ЧВК с правительством страны.
Примечательно, что летом этого года турецкая оппозиция подавала в суд на ЧВК SADAT. По утверждению некоторых политиков, компания занимается торговлей оружием и ведет свою деятельность с поддержки президента страны. В ЧВК и правительстве Турции опровергли данную информацию.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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