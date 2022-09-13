Армия Украины обстреляла Лисичанск из РСЗО HIMARS, убив двух человек
Украинские военные произвели массированный обстрел города Лисичанск в Луганской области с применением РСЗО американского производства.
Пресс-служба Совместного центра по контролю и координации за прекращением огня по ЛНР сообщает, что 13 сентября около 12:02 по московскому времени солдаты вооружённых сил Украины выпустили четыре ракеты по городу Лисичанск из реактивных систем залпового огня HIMARS, переданных Киеву Вашингтону.
По данным СЦКК, в результате удара ВСУ по Лисичанску в городе пострадали не менее трёх мирных жителей, двое из которых уже скончались, в то время как третий тяжело ранен.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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